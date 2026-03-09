फ्लैट में फंदे से लटका मिला फौजी का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; क्या है मौत का रहस्य?

रविवार को उत्कर्ष के परिजन गोरखपुर से आगरा पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें और हालात देखने के बाद इस मौत को संदिग्ध बताया और हत्या की आशंका जताई। परिवार का कहना है कि उत्कर्ष और उनकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। परिजनों के अनुसार पत्नी के कहने पर ही उन्होंने आगरा में फ्लैट खरीदा था।

परिवार ने यह भी सवाल उठाया कि सुबह करीब 10 बजे तक पत्नी को घटना की जानकारी न होना कई शंकाएं पैदा करता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।