RSS BJP Coordination Meeting: संघ-भाजपा का बड़ा ऑपरेशन! सीएम योगी की मौजूदगी में मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा शुरू

इस समन्वय बैठक को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में सरकार के कामकाज, संगठन की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन को लेकर गंभीर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों और पदाधिकारियों के कार्यों की रिपोर्ट पहले ही संगठन और नेतृत्व के पास पहुंच चुकी है। जिन मंत्रियों की उपलब्धि अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई है, उनके खिलाफ कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन लोगों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई है, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है।