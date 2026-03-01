28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

टोल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

आगरा के टोल प्लाजा पर भाजपा विधायक के बेटे पर एक टोल कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि भाजपा विधायक का कहना है कि उनके बेटे के साथ अभद्रता की गई है। यह विरोधियों की साजिश है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Feb 28, 2026

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

आगरा के रायभा टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना 24 फरवरी की बताई जा रही है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले में कार्रवाई न होने पर कर्मचारी पक्ष ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी।

आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र स्थित रायभा टोल प्लाजा पर टोलकर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई। घटना 24 फरवरी की है। जब फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे सुरेश चौधरी मथुरा से ग्वालियर की ओर जा रहे थे।

गाड़ी में नहीं लगा था फास्टैग

बताया गया कि उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची तो बैरियर नहीं खुला। गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा था। टोल कर्मचारियों का कहना है कि वीआईपी पास होने के बावजूद नियम के अनुसार गाड़ी रोकी गई। करीब दो मिनट तक बैरियर नहीं उठने पर सुरेश गाड़ी से उतर आए। आरोप है कि उन्होंने टोल कर्मचारी संजय सिंह से गाली-गलौज की और थप्पड़ मार दिए।

टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

संजय सिंह पिछले दो साल से टोल प्लाजा पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाड़ी पर फास्टैग नहीं था। इसलिए पहचान के लिए आधार कार्ड मांगा गया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। टोल मैनेजर ईश्वर शर्मा ने भी पुष्टि की कि नियमों के अनुसार ही गाड़ी रोकी गई थी। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। कर्मचारी के भाई वीरू चौधरी ने चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करेंगे।

विधायक बोले राजनीतिक साजिश के तहत वायरल किया गया वीडियो

वहीं विधायक चौधरी बाबूलाल का कहना है कि उनके बेटे के साथ टोल कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक साजिश है। वीडियो जानबूझकर वायरल कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / टोल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति संग मिलकर प्रेमिका ने एक्स लिव-इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर फूंका, वजह कर देगी हैरान

आगरा

ठायं…ठायं…ठायं…20 मिनट तड़तड़ाई गोलियां, सिपाही से पिस्टल लूटने वाले को दौड़ाकर मारी गोली

आगरा

‘श्याम से साइको श्याम’ बनने की कहानी, महिलाओं को देखकर करता प्राइवेट पार्ट पर हमला

bihar news
आगरा

सावधान! होली के दिन सड़कों पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना तुरंत पुलिस कर लेगी गिरफ्तार

आगरा

आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

Hospital surgery Maharashtra
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.