टोल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
आगरा के रायभा टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना 24 फरवरी की बताई जा रही है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले में कार्रवाई न होने पर कर्मचारी पक्ष ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी।
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र स्थित रायभा टोल प्लाजा पर टोलकर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई। घटना 24 फरवरी की है। जब फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे सुरेश चौधरी मथुरा से ग्वालियर की ओर जा रहे थे।
बताया गया कि उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची तो बैरियर नहीं खुला। गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा था। टोल कर्मचारियों का कहना है कि वीआईपी पास होने के बावजूद नियम के अनुसार गाड़ी रोकी गई। करीब दो मिनट तक बैरियर नहीं उठने पर सुरेश गाड़ी से उतर आए। आरोप है कि उन्होंने टोल कर्मचारी संजय सिंह से गाली-गलौज की और थप्पड़ मार दिए।
संजय सिंह पिछले दो साल से टोल प्लाजा पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाड़ी पर फास्टैग नहीं था। इसलिए पहचान के लिए आधार कार्ड मांगा गया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। टोल मैनेजर ईश्वर शर्मा ने भी पुष्टि की कि नियमों के अनुसार ही गाड़ी रोकी गई थी। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। कर्मचारी के भाई वीरू चौधरी ने चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करेंगे।
वहीं विधायक चौधरी बाबूलाल का कहना है कि उनके बेटे के साथ टोल कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक साजिश है। वीडियो जानबूझकर वायरल कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
