टोल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संजय सिंह पिछले दो साल से टोल प्लाजा पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाड़ी पर फास्टैग नहीं था। इसलिए पहचान के लिए आधार कार्ड मांगा गया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। टोल मैनेजर ईश्वर शर्मा ने भी पुष्टि की कि नियमों के अनुसार ही गाड़ी रोकी गई थी। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। कर्मचारी के भाई वीरू चौधरी ने चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करेंगे।