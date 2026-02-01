आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

थाना सदर क्षेत्र के नगला कली निवासी 22 वर्षीय नवीन का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने की जानकारी मिलने पर युवक ने बुधवार दोपहर घर में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया।