आगरा

आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रेम प्रसंग में असफल होने पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने डायल 112 पर कॉल किया। मौके पर पहुंची पीआरवी टीम ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी।

आगरा

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

Hospital surgery Maharashtra

File Photo (IANS)

थाना सदर क्षेत्र के नगला कली निवासी 22 वर्षीय नवीन का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने की जानकारी मिलने पर युवक ने बुधवार दोपहर घर में रखा जहरीला पदार्थ पी लिया।

युवक की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने 112 पर सूचना दी। पुलिस टीम ने बिना देरी किए उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता और सूझबूझ की सराहना की।

Published on:

25 Feb 2026 11:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

आगरा

उत्तर प्रदेश

