शादी से पहले डॉक्टर पति ने रख दी ऐसी शर्त… शर्म भी नहीं आई थाने में फूट-फूट कर रोई पीड़िता

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा में एक युवती को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का भरोसा देकर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया। आरोपी ने खुद को दिल्ली का सरकारी डॉक्टर बताकर पहले विश्वास जीता। फिर शादी का झांसा देकर होटल में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। युवती के विरोध करने पर उसने अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आगरा जिले के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने शादी के उद्देश्य से एक मैट्रिमोनियल साइट और समाज विशेष के वैवाहिक मंच पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान उसकी पहचान दिल्ली के पालम कॉलोनी के रहने वाले एक युवक से हुई। जिसने खुद को सरकारी चिकित्सक बताया। बातचीत फोन कॉल, व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के माध्यम से आगे बढ़ी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाह को लेकर सहमति भी बन गई।
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने परिवार से औपचारिक बातचीत की बात कही, तब आरोपी का व्यवहार बदलने लगा। उसने शादी से पहले होटल में तीन दिन साथ रुकने और शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख दी। युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर अश्लील संदेश और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने शादी तुड़वाने और बदनाम करने की बात भी कही। युवती के अनुसार, आरोपी ने खुद को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव वाला बताते हुए डराने की कोशिश की। उसने जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
