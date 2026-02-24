शादी से पहले डॉक्टर पति ने रख दी ऐसी शर्त… शर्म भी नहीं आई थाने में फूट-फूट कर रोई पीड़िता

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने परिवार से औपचारिक बातचीत की बात कही, तब आरोपी का व्यवहार बदलने लगा। उसने शादी से पहले होटल में तीन दिन साथ रुकने और शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख दी। युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर अश्लील संदेश और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने शादी तुड़वाने और बदनाम करने की बात भी कही। युवती के अनुसार, आरोपी ने खुद को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव वाला बताते हुए डराने की कोशिश की। उसने जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।