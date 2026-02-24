24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

शादी से पहले डॉक्टर पति ने रख दी ऐसी शर्त… शर्म भी नहीं आई थाने में फूट-फूट कर रोई पीड़िता

शादी तय होने के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। होने वाले डॉक्टर पति ने ऐसी शर्त रख दी। कि उसे शर्म भी नहीं आई। थाने पहुंची पीड़िता फूट-फूट कर रोई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Feb 24, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

आगरा में एक युवती को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का भरोसा देकर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया। आरोपी ने खुद को दिल्ली का सरकारी डॉक्टर बताकर पहले विश्वास जीता। फिर शादी का झांसा देकर होटल में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। युवती के विरोध करने पर उसने अश्लील चैट और वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आगरा जिले के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसने शादी के उद्देश्य से एक मैट्रिमोनियल साइट और समाज विशेष के वैवाहिक मंच पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान उसकी पहचान दिल्ली के पालम कॉलोनी के रहने वाले एक युवक से हुई। जिसने खुद को सरकारी चिकित्सक बताया। बातचीत फोन कॉल, व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के माध्यम से आगे बढ़ी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाह को लेकर सहमति भी बन गई।

युवती ने जब परिवार से औपचारिक बातचीत करने को कहा तो उसका व्यवहार बदलने लगा

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने परिवार से औपचारिक बातचीत की बात कही, तब आरोपी का व्यवहार बदलने लगा। उसने शादी से पहले होटल में तीन दिन साथ रुकने और शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख दी। युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर अश्लील संदेश और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने शादी तुड़वाने और बदनाम करने की बात भी कही। युवती के अनुसार, आरोपी ने खुद को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव वाला बताते हुए डराने की कोशिश की। उसने जान से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। लगातार दबाव और धमकियों से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / शादी से पहले डॉक्टर पति ने रख दी ऐसी शर्त… शर्म भी नहीं आई थाने में फूट-फूट कर रोई पीड़िता

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP: हनीमून से लौटते ही पति ने तोड़ दी शादी, लगा दिए ऐसे गंभीर आरोप; थाने पहुंची विवाहिता रो पड़ी

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

शादी के बाद दुल्हन-दुल्हे का हाथ थामे सीधे पहुंची नौकरी का इंटरव्यू देने, जल्दी-जल्दी पूरी हुईं विवाह की रस्में

आगरा

पुलिस की पिटाई से 10वीं के छात्र का टूटा हाथ… छुटी बोर्ड परीक्षा, दर्द से पूरी रात तड़पता रहा SP ने लिया संज्ञान दो दरोगा सस्पेंड

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

क्या है Yaksh App? किस तरह अपराधियों पर कसेगा नकेल; यहां जानिए पूरी डिटेल

आगरा

Crime Control: अब हर अपराधी की बनेगी यूनिक आईडी, तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आवाज का पुलिस रखेगी रिकॉर्ड

फाइल फोटो पत्रिका
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.