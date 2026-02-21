Crime Control: अब हर अपराधी की बनेगी यूनिक आईडी, तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आवाज का पुलिस रखेगी रिकॉर्ड

Crime Control: कमिश्नरेट पुलिस शहर में अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। पहले से सीसीटीवी और 3-डी कैमरों की मदद ली जा रही है, अब ‘यक्ष’ एप इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा। योजना के तहत बीट सिपाही और दरोगा घर-घर जाकर पंजीकृत अपराधियों की ताजा फोटो लेंगे और उनके फिंगरप्रिंट दर्ज करेंगे। जरूरत पड़ने पर आवाज का नमूना भी लिया जाएगा। यह पूरा डाटा एप में सुरक्षित रखा जाएगा।