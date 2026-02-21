21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

Crime Control: अब हर अपराधी की बनेगी यूनिक आईडी, तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आवाज का पुलिस रखेगी रिकॉर्ड

Crime control: उत्तर प्रदेश पुलिस त्रिनेत्र और पहचान एप के बाद नया ‘यक्ष’ एप से अब अपराधियों की नई यूनिक आईडी बनेगी। फोटो, फिंगरप्रिंट और आवाज का रिकॉर्ड एआई से जोड़ा जाएगा। ताकि आरोपियों की पहचान और ट्रैकिंग एक क्लिक में हो सकेगी।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Feb 21, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

Crime Control: आगरा पुलिस कमिश्नरेट अब अपराधियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रहा है। ‘यक्ष’ नाम के नए एप के जरिए 50 हजार से ज्यादा आरोपियों का फोटो, फिंगरप्रिंट और वॉइस सैंपल लेकर उनकी यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इससे पुलिस को किसी भी अपराधी का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक में मिल सकेगा और दोबारा अपराध करने पर तुरंत पहचान संभव होगी।

Crime Control: कमिश्नरेट पुलिस शहर में अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। पहले से सीसीटीवी और 3-डी कैमरों की मदद ली जा रही है, अब ‘यक्ष’ एप इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा। योजना के तहत बीट सिपाही और दरोगा घर-घर जाकर पंजीकृत अपराधियों की ताजा फोटो लेंगे और उनके फिंगरप्रिंट दर्ज करेंगे। जरूरत पड़ने पर आवाज का नमूना भी लिया जाएगा। यह पूरा डाटा एप में सुरक्षित रखा जाएगा।

नई तकनीक से जल्द पकड़ जाएंगे अपराधी

आगरा कमिश्नरेट के नगर जोन में करीब 26,673 अपराधी पंजीकृत हैं। जबकि पूर्वी और पश्चिमी जोन में लगभग 24 हजार आरोपी दर्ज हैं। इनमें डकैती, लूट, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, साइबर अपराध, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसे 21 प्रकार के मामलों में शामिल लोग हैं। कई बार वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पहचान में समय लग जाता है। जिससे केस के खुलासे में देरी होती है। नई प्रणाली से यह समस्या कम होने की उम्मीद है।

एक ही प्लेटफार्म पर मिलेगा अपराधियों का सारा रिकॉर्ड

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी आरोपी को पकड़ने के बाद उसका पुराना आपराधिक इतिहास खोजना भी चुनौतीपूर्ण होता है। ‘यक्ष’ एप में एफआईआर और आरोप पत्र से जुड़ी जानकारी भी जोड़ी जाएगी। इससे आरोपी का पूरा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। यदि किसी दूसरे जिले में अपराधी पकड़ा जाता है, तो वहां की पुलिस भी उसी यूनिक आईडी के जरिए उसका डाटा अपडेट कर सकेगी।

त्रिनेत्र पहचान के बाद अब आया यक्ष’ एप

इससे पहले पुलिस के पास ‘त्रिनेत्र’ और ‘पहचान’ एप मौजूद हैं। ‘त्रिनेत्र’ में जेल भेजे गए अपराधियों का विस्तृत ब्योरा और अंगूठे की छाप दर्ज की जाती है। जबकि ‘पहचान’ एप में सामान्य जानकारी उपलब्ध रहती है। नया ‘यक्ष’ एप इन दोनों से आगे बढ़कर फोटो, बायोमेट्रिक और वॉइस सैंपल के जरिए एआई आधारित पहचान की सुविधा देगा। जेल से रिहा होने पर भी सिस्टम अलर्ट जारी करेगा, ताकि पुलिस समय-समय पर सत्यापन कर सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 01:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / Crime Control: अब हर अपराधी की बनेगी यूनिक आईडी, तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आवाज का पुलिस रखेगी रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या है Yaksh App? किस तरह अपराधियों पर कसेगा नकेल; यहां जानिए पूरी डिटेल

आगरा

घर में गुप्त कैमरे से रिकॉर्डिंग का खुलासा, देवर रखता था भाभी की हरकतों पर नजर, क्या है पूरा मामला

devar record bhabhi bedroom activities by hidden camera crime news agra
आगरा

कहीं आपके आधार कार्ड से तो नहीं चल रहा लोन? आगरा में 250 लोगों को ठगने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश!

aadhaar loan fraud agra cyber crime
आगरा

‘1 हजार में हवलदार, 10 हजार में इंस्पेक्टर और एक लाख में थाना…’ यूजर्स बोले- समाजवादी पार्टी का गुंडा

video of an alleged samajwadi party leader showing his dominance on streets viral agra
आगरा

यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने दी जान, घर में फंदे से लटकी मिली लाश, परिवार में मातम

आगरा में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा की मौत
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.