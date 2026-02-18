यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने दी जान, घर में फंदे से लटकी मिली लाश, परिवार में मातम

आगरा में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा की मौत
UP Board Exam 2026, Agra Suicide News: यूपी के आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी इलाके में एक 15 साल की दसवीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। छात्रा का नाम शिवानी था। वह हीरा सिंह की बेटी थी, जो जूता कारखाने में काम करते हैं। यह घटना यूपी बोर्ड की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई, जब बुधवार को उसकी पहली परीक्षा होनी थी। परिवार और इलाके में सदमा फैल गया है।
शिवानी का परिवार तुलसी बाग, नगला बूढ़ी में चंद्रभान के मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहता है। हीरा सिंह ने बताया कि मकान मालिक के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं। घर में रिश्तेदारों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है। शादी की वजह से घर में काफी भीड़-भाड़ थी। शिवानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी और पढ़ाई के प्रति गंभीर थी। परिवार वाले कहते हैं कि वह दोपहर तक बिल्कुल ठीक लग रही थी।
दोपहर करीब दो बजे शिवानी घर में अपनी सहेली के साथ थी। उसने अपनी मां सीमा से मोबाइल मांगा और ले लिया। इसके बाद मां बाजार चली गईं। लगभग दो घंटे बाद जब मां वापस लौटीं, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने शोर मचाया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मकान मालिक ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस जल्दी पहुंची और किसी तरह दरवाजा खोला। अंदर दुपट्टे से बने फंदे पर पंखे के कुंडे से शिवानी लटकी हुई मिली। यह देखकर मां सीमा की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गईं।
पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाई और पूरी जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट कहीं नहीं मिला है। छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मोबाइल की जांच से कुछ सुराग मिल सकते हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि दोपहर में शिवानी पूरी तरह सामान्य लग रही थी। अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह समझ नहीं आ रहा है।
परिजन अभी तक कोई साफ वजह नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि परीक्षा का तनाव हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक थी और वह तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन परिवार कहता है कि वह पढ़ाई को लेकर परेशान नहीं दिख रही थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, शायद कोई और बात भी हो सकती है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। मोबाइल चेक करके यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई बातचीत या मैसेज था जो इस कदम की वजह बना। अभी तक कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है।
यह घटना सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसी और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे मामलों में परिवार और स्कूल को बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।
