18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने दी जान, घर में फंदे से लटकी मिली लाश, परिवार में मातम

यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें आज से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाला है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Anuj Singh

Feb 18, 2026

आगरा में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा की मौत

आगरा में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा की मौत

UP Board Exam 2026, Agra Suicide News: यूपी के आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी इलाके में एक 15 साल की दसवीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। छात्रा का नाम शिवानी था। वह हीरा सिंह की बेटी थी, जो जूता कारखाने में काम करते हैं। यह घटना यूपी बोर्ड की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई, जब बुधवार को उसकी पहली परीक्षा होनी थी। परिवार और इलाके में सदमा फैल गया है।

परिवार की स्थिति और घर का माहौल

शिवानी का परिवार तुलसी बाग, नगला बूढ़ी में चंद्रभान के मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहता है। हीरा सिंह ने बताया कि मकान मालिक के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं। घर में रिश्तेदारों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है। शादी की वजह से घर में काफी भीड़-भाड़ थी। शिवानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी और पढ़ाई के प्रति गंभीर थी। परिवार वाले कहते हैं कि वह दोपहर तक बिल्कुल ठीक लग रही थी।

कैसे हुई घटना?

दोपहर करीब दो बजे शिवानी घर में अपनी सहेली के साथ थी। उसने अपनी मां सीमा से मोबाइल मांगा और ले लिया। इसके बाद मां बाजार चली गईं। लगभग दो घंटे बाद जब मां वापस लौटीं, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने शोर मचाया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मकान मालिक ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस जल्दी पहुंची और किसी तरह दरवाजा खोला। अंदर दुपट्टे से बने फंदे पर पंखे के कुंडे से शिवानी लटकी हुई मिली। यह देखकर मां सीमा की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गईं।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाई और पूरी जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट कहीं नहीं मिला है। छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मोबाइल की जांच से कुछ सुराग मिल सकते हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि दोपहर में शिवानी पूरी तरह सामान्य लग रही थी। अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह समझ नहीं आ रहा है।

आत्महत्या का कारण क्या?

परिजन अभी तक कोई साफ वजह नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि परीक्षा का तनाव हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक थी और वह तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन परिवार कहता है कि वह पढ़ाई को लेकर परेशान नहीं दिख रही थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, शायद कोई और बात भी हो सकती है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। मोबाइल चेक करके यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई बातचीत या मैसेज था जो इस कदम की वजह बना। अभी तक कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है।

इलाके में सनसनी

यह घटना सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसी और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे मामलों में परिवार और स्कूल को बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 08:49 am

Published on:

18 Feb 2026 08:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा ने दी जान, घर में फंदे से लटकी मिली लाश, परिवार में मातम

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोला सिविल अस्पताल में मोबाइल ब्लड वैन और नवजातों के वेंटिलेटर का लोकार्पण

Sola civil hospital
आगरा

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, सभी UP के रहने वाले

आगरा

शादी से 24 घंटे पहले उठी अर्थी: दूल्हे संग दोस्त की चली गई जान, जहां बज रही थी शहनाई वहां मची चीख- पुकार

Accident
आगरा

ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

गोमूत्र लेकर जाते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को रोकते पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

भाभी का देवर से अवैध संबंध, पकड़े जाने पर पति का किया कत्ल, बचने के लिए दिखाया सुसाइड

आगरा में देवर-भाभी के राज ने ली पति की जान
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.