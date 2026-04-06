आगरा एक लाख रुपए में अग्निवीर की नौकरी की गारंटी, झांसा देने वाला आरोपी की रफ्तार

Youth arrested for fraud in the name of recruitment in Agniveer: आगरा में अग्निवीर में भर्ती का झांसा देकर एक युवक से 1 लाख रुपये ठगने का प्रयास किया है। इस संबंध में युवक ने थाना में तहरीर दिया है। थाने में दिए तहरीर में उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी पकड़ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया करने वालों में अच्छी है। एक लाख में मेडिकल सहित अन्य सभी टेस्ट में पास करवा कर नौकरी दिला सकता है। आरोपी ने मोबाइल पर कुछ प्रमाण भी दिखाया।‌ लेकिन आरोपी का यह दांव उल्टा पड़ गया। पीड़ित ने बताया कि उन्हें तत्काल इसकी जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस को दे दी। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर सक्रिय हुई स्थानीय थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला सदर बाजार थाना का है।