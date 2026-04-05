आगरा में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति के हत्या की खौफनाक साजिश, मोमोज की चटनी से खुल गया मर्डर मिस्ट्री!

आगरा जिले के सैंया इलाके में मिले जले हुए शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि मृतक लोकेंद्र की हत्या उसकी पत्नी सोमवती ने अपने प्रेमी महेश और उसके दोस्त धर्मवीर के साथ मिलकर करवाई थी। हत्या के पीछे अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद मुख्य वजह बने। घटना बुधवार देर रात की है। जब संकल्प मैरिज होम के पीछे एक जला हुआ शव मिला। शव के हाथ पर लिखे नाम से उसकी पहचान लोकेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से शराब के खाली पैक, सिगरेट, पानी के पाउच और मोमोज की चटनी बरामद की, जो जांच का अहम सुराग साबित हुए।