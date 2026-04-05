आगरा में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति के हत्या की खौफनाक साजिश, मोमोज की चटनी से खुल गया मर्डर मिस्ट्री!

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहां एक युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए फिल्मी तरीका अपनाया। लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें पकड़वा गई। घटनास्थल पर मिली मोमोज की चटनी और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही।
आगरा जिले के सैंया इलाके में मिले जले हुए शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि मृतक लोकेंद्र की हत्या उसकी पत्नी सोमवती ने अपने प्रेमी महेश और उसके दोस्त धर्मवीर के साथ मिलकर करवाई थी। हत्या के पीछे अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद मुख्य वजह बने। घटना बुधवार देर रात की है। जब संकल्प मैरिज होम के पीछे एक जला हुआ शव मिला। शव के हाथ पर लिखे नाम से उसकी पहचान लोकेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से शराब के खाली पैक, सिगरेट, पानी के पाउच और मोमोज की चटनी बरामद की, जो जांच का अहम सुराग साबित हुए।
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने के लिए पुलिस मोमोज बेचने वालों और शराब के ठेकों तक पहुंची। एक मोमोज विक्रेता और शराब दुकान के कर्मचारी ने दो युवकों को पहचान लिया। इससे पुलिस को महेश और धर्मवीर तक पहुंचने में मदद मिली। जांच के दौरान महेश की कॉल डिटेल खंगाली गई। जिसमें उसकी लगातार बातचीत लोकेंद्र की पत्नी सोमवती से सामने आई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरू में चुप्पी साधे रही सोमवती, लेकिन महेश ने सारा राज खोल दिया।
महेश ने बताया कि उसका सोमवती के साथ पिछले छह महीनों से संबंध था। लोकेंद्र को इस रिश्ते का शक हो गया था। वह पत्नी को बदनाम करता था। इससे परेशान होकर सोमवती ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
योजना के तहत महेश ने लोकेंद्र को शराब पिलाने के बहाने बुलाया। रास्ते में धर्मवीर को भी साथ लिया गया। तीनों मैरिज होम के पीछे पहुंचे। जहां लोकेंद्र को ज्यादा शराब पिलाई गई। नशे की हालत में महेश ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पहले शराब डालकर आग लगाई। फिर पेट्रोल डालकर शव को पूरी तरह जला दिया। यह तरीका उन्होंने फिल्म ‘दृश्यम’ से प्रेरित होकर अपनाया था। ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि, मोमोज की चटनी और अन्य छोटे सुरागों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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