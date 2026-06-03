25 वर्षों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था शातिर, आगरा में लूट का आरोपी बन बैठा था शूटिंग कोच, दिल्ली से हुआ अरेस्ट

Agra crime news: आगरा में लूट के मामले में 25 साल से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लूट की घटना के बाद वह शूटिंग कोच बन गया था और पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली और उसकी कार का हुए चालान के बाद पुलिस को उसके नए ठिकाने का पता चला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारियों को आगरा पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने पुरस्कार भी दिया है।