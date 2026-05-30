आगरा जिपलाइन हादसा: फूट-फूटकर रोए माता-पिता, कहा-2 घंटे तक तड़पता रहा बेटा, फर्स्ट एड तक नहीं था

डीएम दफ्तर पहुंची कुनाल की मां रिंकी ने एडवेंचर कंपनी पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने रोते हुए अपना दर्द बयां किया और कहा कि उनका बेटा हादसे के बाद करीब दो घंटे तक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन कंपनी का कोई भी कर्मचारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने बताया कि इतने बड़े पार्क में न तो फर्स्ट एड की कोई सुविधा मौजूद थी और न ही कोई एंबुलेंस वहां थी। आखिर में वे खुद अपने बच्चे को एक ऑटो में डालकर अस्पताल ले गए। मां का कहना है कि अगर कुनाल को समय पर सही इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी।