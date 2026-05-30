30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा जिपलाइन हादसा: फूट-फूटकर रोए माता-पिता, कहा-2 घंटे तक तड़पता रहा बेटा, फर्स्ट एड तक नहीं था

Agra Zipline Accident News: जिपलाइन हादसे में जान गंवाने वाले 16 साल के कुनाल के परिजनों ने एडवेंचर कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा दो घंटे तड़पता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला। उन्होंने डीएम दफ्तर पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohsina Bano

May 30, 2026

Agra zipline accident, Agra zonal park incident, UP news in Hindi, Kunal Agarwal death, Agra DM Manish Bansal,

डीएम दफ्तर में फूट फूटकर रोए माता-पिता लगाई इंसाफ की गुहार (Photo- Patrika)

Kunal Agarwal Death Zipline Accident: आगरा के जोनल पार्क में हुए जिपलाइन हादसे में अपने 16 साल के बेटे कुनाल को खोने वाले माता-पिता शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। बेटे की मौत के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से दुखी माता पिता अधिकारियों के सामने फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने प्रशासन और एडवेंचर कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है।

हुक टूटने से हुआ था दर्दनाक हादसा

ताजनगरी फेज 2 स्थित जोनल पार्क में 24 मई को यह भयानक हादसा हुआ था। फिरोजाबाद के रहने वाले चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल का 16 वर्षीय बेटा कुनाल जिपलाइन राइड कर रहा था। तभी कुनाल को सेफ्टी के लिए पहनाया गया हुक अचानक टूट गया और वह सीधे ऊंचाई से नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को कुनाल की मां रिंकी और पिता पंकज अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे थे।

दो घंटे तक तड़पता रहा मेरा लाल

डीएम दफ्तर पहुंची कुनाल की मां रिंकी ने एडवेंचर कंपनी पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने रोते हुए अपना दर्द बयां किया और कहा कि उनका बेटा हादसे के बाद करीब दो घंटे तक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन कंपनी का कोई भी कर्मचारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने बताया कि इतने बड़े पार्क में न तो फर्स्ट एड की कोई सुविधा मौजूद थी और न ही कोई एंबुलेंस वहां थी। आखिर में वे खुद अपने बच्चे को एक ऑटो में डालकर अस्पताल ले गए। मां का कहना है कि अगर कुनाल को समय पर सही इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी।

50 लाख मुआवजे की मांग

कुनाल के पिता पंकज अग्रवाल ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे के पांच दिन बीत जाने के बाद भी एडीए या ठेकेदार कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके सामने नहीं आया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने जल्दबाजी में जो तहरीर ली उसमें भी कई कमियां हैं। इस दौरान मौजूद अग्रवाल महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। संगठन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

डीएम ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने रोते-बिलखते पीड़ित माता-पिता को ढांढस बंधाया और उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी। डीएम ने परिवार को मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने साफ किया कि, इस पूरी घटना की जांच में जो भी व्यक्ति या कंपनी दोषी पाई जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जिस दिन हुआ जन्म उसी दिन गई जान: खाने के बाद कूलर चलाने गया था राकेश, बटन दबाते ही स्विच बोर्ड से चिपका
देहरादून
Uttarakhand accident news, Uttarakhand news, dehradun news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 May 2026 11:39 am

Published on:

30 May 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा जिपलाइन हादसा: फूट-फूटकर रोए माता-पिता, कहा-2 घंटे तक तड़पता रहा बेटा, फर्स्ट एड तक नहीं था

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरी बेटी ला दो, आगरा में मासूम की मौत के बाद पिता का दर्द देख नम हुईं आंखें

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा में बकरीद पर नहीं दी बकरे की कुर्बानी, मुस्लिम परिवार ने पेश की नई मिसाल, बकरे की तस्वीर वाला काटा केक

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

‘बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाए’, गर्भवती पत्नी को पीटा’, पति की करतूत जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Woman Harassment
आगरा

आगरा में जिप लाइन से गिरकर 15 साल के बच्चे की मौत, बेल्ट खुली और धड़ाम,VIDEO

Agra Accident
आगरा

सेना को भेजे जाने वाली दवाएं निजी गोदाम में मिली, ऐसे चल रहा था काला कारोबार

aRMY
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.