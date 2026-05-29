सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर, एक लाख का इनामी बदमाश एहसान ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को लगी गोली

बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में एक बदमाश को गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, इस बदमाश की पहचान एहसान पुत्र रियासत के रूप में हुई है जो नकुड़ थाने के गांव कपूरी का रहने वाला था। एहसान के सीने और पैर में गोली लगी है। एहसान पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह नकुड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उस पर लूट व हत्या के प्रयास समेत करीब 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे।