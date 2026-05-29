दंपति के निजी वीडियो इंस्टा पर, पुलिस नहीं सुनी तो कोर्ट ने दिया FIR का आदेश, डाली गई 200 Video, वाराणसी का मामला

Varanasi crime news: लालपुर-पांडेयपुर थाने के अंतर्गत रहने वाले एक दंपति ने आरोप लगाया है कि उनके निजी वीडियो इंस्टाग्राम (instagram) पर अपलोड किया जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने का आरोप एक महिला के ऊपर लगा है। दंपति ने आरोप लगाया है कि महिला ने इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर वीडियो अपलोड किए हैं। बताया जा रहा है कि बनाया गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील वीडियो की भरमार है। फिलहाल, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी महिला की तलाश कर रही है।