मनीष सिंह हत्याकांड: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही छवानी में तब्दील हुआ वाराणसी जिला मुख्यालय, कई संगठनों के पदाधिकारी हाउस अरेस्ट

वाराणसी जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिस (फोटो-पत्रिका)
Manish singh murder case:वाराणसी में कारोबारी मनीष सिंह की हत्या का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को विभिन्न संगठनों और मनीष सिंह की पत्नी के द्वारा प्रदर्शन किए जाने के ऐलान के बाद जिला मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं, इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और कई थानों की फोर्स के साथ ही पैरामिलिट्री की टुकड़ी को भी जिला मुख्यालय बुला लिया गया। हालांकि, इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले से ही हाउस अरेस्ट कर लिया था।
दरअसल, मृतक मनीष सिंह की पत्नी अंकिता सिंह ने उनकी पति की हुई हत्या के बाद कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को ऐलान किया था कि वह शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचेंगी और न्याय की मांग करने के लिए प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद विभिन्न संगठनों के लोग अंकिता सिंह के समर्थन में नजर आए और उन्होंने भी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और गुरुवार की रात को ही करणी सेना समेत कई संगठनों के पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय पर कई थानों की फोर्स के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात कर दिया।
अंकिता सिंह का आरोप है कि इस केस से जुड़े आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने मांगी की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों को बुलडोजर (Buldozer Action) से गिराया जाए। हालांकि, प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कारोबारी मनीष सिंह की पत्नी अंकिता सिंह से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने अंकिता सिंह को समझाया है कि वह मामले को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी ना करें। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसके बाद अंकिता ने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि फूलपुर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को कारोबारी मनीष सिंह को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मनीष सिंह कार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार से एक महिला को टक्कर लग गई। टक्कर के बाद वह महिला कि मदद कर रहे थे, तभी उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। मारपीट के बाद मनीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। बता दें कि इस मामले में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों से अंकिता ने मुलाकात की।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग