मनीष सिंह हत्याकांड: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही छवानी में तब्दील हुआ वाराणसी जिला मुख्यालय, कई संगठनों के पदाधिकारी हाउस अरेस्ट

दरअसल, मृतक मनीष सिंह की पत्नी अंकिता सिंह ने उनकी पति की हुई हत्या के बाद कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को ऐलान किया था कि वह शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचेंगी और न्याय की मांग करने के लिए प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद विभिन्न संगठनों के लोग अंकिता सिंह के समर्थन में नजर आए और उन्होंने भी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और गुरुवार की रात को ही करणी सेना समेत कई संगठनों के पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय पर कई थानों की फोर्स के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात कर दिया।