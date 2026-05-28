रियल स्टेट कारोबारी की मौत का वो आखिरी लाइव वीडियो! चंद सेकंड में हुआ खेल, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार बदमाश

संदीप के परिवार में पत्नी प्रीति, बेटा सार्थक और बेटी सिवी हैं। पुलिस परिजनों और करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि किसी संभावित रंजिश का पता लगाया जा सके। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, परिजनों ने जानकारी दी है कि जमीन और पैसों को लेकर कुछ लोगों से तनाव चल रहा था। पुलिस रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।