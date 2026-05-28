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रियल स्टेट कारोबारी की मौत का वो आखिरी लाइव वीडियो! चंद सेकंड में हुआ खेल, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार बदमाश

Real Estate Businessman Murder Case Update: रियल स्टेट कारोबारी की मौत का आखिरी लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए पूरा वीडियो।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

May 28, 2026

real estate businessman sandeep murder case update bullets fired in 50 seconds cctv live video lucknow

रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या,CCTV लाइव वीडियो देखें, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Real Estate Businessman Murder Case Update: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी संदीप की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर पहले से ही मौके पर घात लगाकर बैठे थे और संदीप के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे।

कार से उतरते ही ताबड़तोड़ फायरिंग

जैसे ही संदीप अपनी कार से उतरे, एक हमलावर तेजी से उनके करीब पहुंचा और लगातार गोलियां बरसा दीं। हमले में संदीप को सीने, पेट और सिर में गोली लगी। पूरी घटना आसपास लगेCCTVकैमरों में कैद हो गई है।

50 सेकंड में अंजाम दी गई पूरी वारदात

पुलिस जांच में पता चला है कि बदमाशों ने पूरी घटना को महज 50 सेकंड के भीतर अंजाम दिया। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक हमलावर फायरिंग कर रहा था, जबकि उसका साथी बाइक स्टार्ट करके हेलमेट पहने तैयार बैठा था।

CCTV फुटेज से पहचान की कोशिश

पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। कई टीमों को अलग-अलग दिशाओं में लगाया गया है।

जमीन कारोबार से जुड़े विवाद की जांच

जांच में सामने आया है कि संदीप पिछले चार-पांच वर्षों से जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। इस दौरान उनका कुछ लोगों से विवाद भी चल रहा था। पुलिस अब उनके कारोबारी संबंधों और पुराने विवादों की पड़ताल कर रही है।

परिवार से जुटाई जा रही जानकारी

संदीप के परिवार में पत्नी प्रीति, बेटा सार्थक और बेटी सिवी हैं। पुलिस परिजनों और करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि किसी संभावित रंजिश का पता लगाया जा सके। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, परिजनों ने जानकारी दी है कि जमीन और पैसों को लेकर कुछ लोगों से तनाव चल रहा था। पुलिस रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।

सुपारी देकर हत्या कराने की आशंका

पुलिस को शक है कि यह हत्या सुपारी देकर कराई गई है। फुटेज में दिख रहे हमलावरों का तरीका पेशेवर अपराधियों जैसा लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर मौके देखकर हमला किया।

रंगदारी मांगने की भी चर्चा

DCP साउथ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं। संदीप के परिचितों और कारोबारी संपर्कों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक संदीप से रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था।

पूर्वांचल कनेक्शन और फरार बदमाशों की तलाश

पुलिस अब संदीप के पूर्वांचल कनेक्शन की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद बदमाश बाइक से पूर्वांचल की दिशा में फरार हुए हैं।

बाइक नंबर के जरिए सुराग तलाश रही पुलिस

पुलिस टीम ने रायबरेली रोड स्थित टोल प्लाजा के कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। घटनास्थल के आगे लगे कुछ कैमरों में आरोपी कैद हुए हैं। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर भी बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

STF ने भी शुरू की जांच

दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए STF की टीम ने भी घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

पुलिस और STF संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में लगी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

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Updated on:

28 May 2026 08:46 am

Published on:

28 May 2026 08:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / रियल स्टेट कारोबारी की मौत का वो आखिरी लाइव वीडियो! चंद सेकंड में हुआ खेल, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार बदमाश

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