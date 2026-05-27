पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी! 6 महीने तक बढ़ सकता है कार्यकाल

Panchayat Chunav Update:उत्तर प्रदेश में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं।