27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी! 6 महीने तक बढ़ सकता है कार्यकाल

Panchayat Chunav Update: ग्राम प्रधानों का कार्यकाल योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। ग्राम प्रधानों के बाद अब सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 27, 2026

panchayat chunav update gram pradhan may appointed administrators continuous talks with op rajbhar

जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का बढ़ सकता है कार्यकाल। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Panchayat Chunav Update:उत्तर प्रदेश में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं।

अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी

ग्राम प्रधानों के बाद अब सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन दोनों पदों पर भी छह महीने का विस्तार देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 तक है। ऐसे में दोनों पदों पर कार्यकाल विस्तार की संभावना काफी बढ़ गई है।

जरूरत पड़ने पर प्रशासक नियुक्त करने की भी तैयारी

सरकार की योजना केवल कार्यकाल बढ़ाने तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर जिला पंचायतों और ब्लॉकों में प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प भी तैयार रखा गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रशासनिक और विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।

विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना मकसद

सरकार का मानना है कि पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में स्थानीय निकायों में प्रशासनिक खालीपन नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अस्थायी व्यवस्था के जरिए विकास योजनाओं की रफ्तार बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी न होने से लिया गया फैसला

पिछले दिनों ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गांव और क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

चुनावी तैयारियों के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव कराने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहती है। इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत महसूस की जा रही है।

सरकार ने बताया विकास कार्यों के लिए जरूरी कदम

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, “कार्यकाल बढ़ाने का फैसला विकास कार्यों को बिना रुके जारी रखने और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।”

ये भी पढ़ें

पंचायत चुनाव: पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह कौन हैं? और किस-किस को किया गया शामिल
लखनऊ
panchayat chunav who is retired justice ram autar singh chairman of obc commission lucknow

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 May 2026 12:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी! 6 महीने तक बढ़ सकता है कार्यकाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UPSSC Pharmacist Exam: अब 29 जून को होगी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, पुरानी तारीख टली

UPSSC Pharmacist Exam
लखनऊ

Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

Bakrid 2026 holiday
लखनऊ

‘ऐसे ही जीतेंगे 403 सीटें?’ कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश के दावे पर भड़के ओपी राजभर; लगाया गंभीर आरोप

OP Rajbhar
लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- चोरी का नया मॉडल…ढाई करोड़ की कार वाले उठा ले गए 45 रुपए का गमला

CM Yogi
लखनऊ

UP में बिजली कटौती पर बवाल: अखिलेश ने सरकार पर निकाली भड़ास, CM योगी बोले- जिनके समय में तार पर कपड़े सूखते थे, अब वे सवाल कर रहे हैं

cm yogi and akhilesh yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.