‘ऐसे ही जीतेंगे 403 सीटें?’ कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश के दावे पर भड़के ओपी राजभर; लगाया गंभीर आरोप

अभी आप देखेंगे तो प्रजापत को मार-पीट दिए… यादव जी लोगों ने पूरा जमीन पर कब्जा कर लिया। जहां देखिए वहीं पीट दे रहे हैं। बाराबंकी में राजभर का तो सिर ही काट दिए दिन में ही। मऊ में लड़की की ही हत्या कर दिए दिन में ही। कौशांबी में पाल की बेटी के साथ 4 यादव रेप किए। पीएम रिपोर्ट में आया कि रेप हुआ है। ऐसे ही न जीतेंगे ये लोग… ऐसे ही 403 सीट लेकर आएंगे… ये नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। ऐसे ही तो 403 सीट जीतेंगे।'