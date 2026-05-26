बकरीद 2026: ये क्या बोल गए BJP सांसद? कहा- ‘वैसे तो बकरे की बलि देने की आवश्यकता नहीं लेकिन’

उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में जगह की कमी है और आबादी अधिक है तो लोग शिफ्ट में नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक जैसे इलाकों में कम जगह में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वहां लोग अलग-अलग समय में सोते हैं, उसी तरह नमाज भी अलग-अलग समय में पढ़ी जा सकती है।