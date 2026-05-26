समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी! अखिलेश यादव नहीं दोहराना चाहते कांग्रेस की ‘प्रेशर पॉलिटिक्स’ के बीच 2017 वाली गलती

उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। औसतन एक लोकसभा सीट के अंतर्गत लगभग पांच विधानसभा सीटें आती हैं। इसी गणित के आधार पर सपा कांग्रेस को 85 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। जबकि कांग्रेस 2017 विधानसभा चुनाव की तरह करीब 105 सीटों की हिस्सेदारी चाहती है। सपा का मानना है कि ज्यादा सीटें देने से उसकी सरकार बनाने की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अंदरखाने खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है।