‘अखिलेश यादव को समझ नहीं’, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कसा तंज, बोले- वे 100 फीसदी झूठ बोलते हैं

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
OP Rajbhar Taunt On Akhilesh Yadav:यूपी की राजनीति में एक बार फिर सीट शेयरिंग और कूटनीतिक शह-मात का खेल तेज हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को पूरी तरह मुस्तैद करने की बात कह चुके हैं।
इसके साथ ही सपा प्रमुख ने नारा दिया है, "बात सीट की नहीं, जीत की है।" वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की हार से सबक लेने की बात कही है। समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के बीच चल रहे तनाव पर योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "इमरान मसूद ने बिल्कुल सही कहा है। अखिलेश यादव 100 फीसदी झूठ बोलते हैं। 2022 में उन्होंने दावा किया था कि वे 400 सीटें जीतेंगे, वह भी झूठ था। 2024 में उन्होंने कहा था कि वे सरकार बनाएंगे, वह भी झूठ था। यहां तक कि 2017 में भी उन्होंने इसी तरह के दावे किए थे, जो झूठे साबित हुए। वे झूठे बयान देने में माहिर हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन सी सीटें जीतेंगे और कौन सी नहीं।"
अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "क्या उन्हें जीत का पैमाना भी पता है? अगर अखिलेश यादव को इतनी समझ होती, तो वे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात ही नहीं करते। उन्हें जीतने का सपना छोड़ देना चाहिए। उन्हें अमेरिका जाकर आराम से बैठना चाहिए और वहीं से ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है।
वहीं अखिलेश यादव के बारे में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, “यह उनकी पार्टी और उनका संगठन है, वे जो कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, BJP हमेशा से जनता के बीच रहने में विश्वास रखती आई है। हम सिर्फ चुनाव के दौरान ही जनता के बीच नहीं जाते। हम साल के 365 दिन, चौबीसों घंटे जनता के लिए तैयार रहते हैं।”
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