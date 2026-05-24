‘अखिलेश यादव को समझ नहीं’, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कसा तंज, बोले- वे 100 फीसदी झूठ बोलते हैं

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "इमरान मसूद ने बिल्कुल सही कहा है। अखिलेश यादव 100 फीसदी झूठ बोलते हैं। 2022 में उन्होंने दावा किया था कि वे 400 सीटें जीतेंगे, वह भी झूठ था। 2024 में उन्होंने कहा था कि वे सरकार बनाएंगे, वह भी झूठ था। यहां तक ​​कि 2017 में भी उन्होंने इसी तरह के दावे किए थे, जो झूठे साबित हुए। वे झूठे बयान देने में माहिर हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन सी सीटें जीतेंगे और कौन सी नहीं।"