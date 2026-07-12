राम मंदिर में भ्रष्टाचार के आरोपों पर AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला, बोले- ’26 दस्तावेजों के साथ कोर्ट जाऊंगा’

लखनऊ : आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण और जमीन खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों और जमीन खरीद मामलों की जांच को सीमित कर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास ऐसे 26 दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।