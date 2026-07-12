लखनऊ में भाजयुमो अध्यक्ष रोहित मिश्रा के रोड शो से 1090 चौराहे पर लंबा जाम, कड़ी धूप में फंसे रहे लोग

BJYM Chief Rohit Mishra Roadshow: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा द्वारा रविवार को लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण से पहले निकाले गए रोड शो ने राजधानी की यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय तक निकाले गए करीब 3 किलोमीटर लंबे शक्ति प्रदर्शन के कारण शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल 1090 चौराहे पर लगभग एक घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। कड़ी धूप और उमस के बीच आम नागरिक, स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग, मरीजों को लेकर जा रहे परिजन और अन्य वाहन चालक लंबे समय तक जाम में फंसे रहे।