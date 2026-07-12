अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा बोले-भगवान श्रीराम से देश की तरक्की और हर नागरिक के कल्याण की प्रार्थना

Nripendra Mishra in Ayodhya: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के संदेश की साक्षी बनी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भगवान श्रीराम के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि वे भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वे देश को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करें और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का संचार करें। उन्होंने कहा कि भगवान राम केवल एक धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे सत्य, मर्यादा, कर्तव्य, न्याय और सद्गुणों के सर्वोच्च प्रतीक हैं, जिनके आदर्श आज भी समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।