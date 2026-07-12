Ram Mandir Donation Dispute Row: चंपत राय के इस्तीफे के बाद खाली पड़े हैं 3 पद; ट्रस्ट की बैठक के बाद होगा चयन

Ram Mandir Donation Dispute Case Update Ayodhya: राम मंदिरचढ़ावा चोरी मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट की मौजूदा समितियों को भंग कर उनका पुनर्गठन किए जाने की संभावना है। प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कुछ समितियों में नए सदस्यों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इन प्रस्तावों पर 22 जुलाई को मणिराम दास छावनी में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।