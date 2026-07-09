Ram Mandir Donation Theft Row: ‘चंपतराय कैसे बेदाग बच सकते हैं’, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले- संगठित गिरोह कर रहा काम

Ram Mandir Donation Theft Row Ayodhya: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र में चोरी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष के नेता लगातार मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रह चुके चंपत राय की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले को लेकर BJP सरकार और जांच प्रक्रिया पर निशाना साधा है।