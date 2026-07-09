Ram Mandir Donation Dispute Update: दान की रकम को ‘सफेद’ बनाने का खुलासा! कैसे गायब होती थी चढ़ावे की रकम?

Ram Mandir Donation Dispute Row Ayodhya:अयोध्याराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम को सीधे अपने खातों में रखने के बजाय रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भेजा जाता था। बाद में वही रकम अलग-अलग जरियों से दोबारा उनके खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, जिससे पैसों के स्रोत पर संदेह ना हो। पुलिस का दावा है कि बैंक खातों की जांच में इस तरह के लेनदेन की पुष्टि भी हुई है।