रामनगरी में बिग बी का बढ़ता ‘लैंड बैंक’! अमिताभ बच्चन की अयोध्या में कितनी है प्रॉपर्टी? वायरल हो रहे किस्से के बीच जानिए टाइमलाइन

Amitabh Bachchan Ayodhya Property: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कुछ सालों से अयोध्या में लगातार रियल एस्टेट निवेश को लेकर चर्चा में हैं। राम मंदिर निर्माण और उसके बाद शहर में बढ़ती निवेश संभावनाओं के बीच बिग बी ने यहां एक के बाद एक कई जमीनों में निवेश किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रियल एस्टेट कारोबारी अभिनंदन लोढ़ा ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसके बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया कि आखिर अयोध्या में बिग बी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है।