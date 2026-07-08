Brij Bhushan Sharan Singh Statement: बृजभूषण बोले-किसी को बचाने की कोशिश हुई तो बोलेंगे, राम मंदिर दर्शन का इरादा नहीं, हनुमान जी से काम चला लेंगे

बृजभूषण सिंह ने कहा कि अयोध्या का लगभग हर व्यक्ति जानता है कि गलती किसकी है। उन्होंने कहा कि उनका अयोध्या से पुराना जुड़ाव रहा है। यहां के लोगों से उन्हें विशेष लगाव है। इसलिए वह इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिन तक उपलब्ध होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब इस पर वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो होना था। वह हो चुका है। और इसकी सच्चाई जांच से सामने आएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब उनका राम मंदिर में दर्शन करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई तो हम फिर बोलेंगे। राम मंदिर दर्शन का इरादा नहीं है। हनुमान जी से काम चला लेंगे।" उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया।