Ayodhya Ram Mandir Theft: चढ़ावा चोरी मामले पर ‘राम मंदिर ट्रस्ट’ के पूर्व महासचिव चंपत ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें साल- 1991 में संगठन की ओर से अयोध्या भेजा गया था। चंपत राय ने कहा कि उनका करीब 45 सालों का सार्वजनिक जीवन खुली किताब की तरह है और उन्हें विश्वास है कि अंततः सत्य की ही जीत होगी। चंपत राय ने अंत में लिखा कि वह सत्य का सम्मान करते हैं और अंतिम जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे।