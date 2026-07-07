Ram Mandir Donation Theft: अखिलेश यादव पर लगे आरोपों को सपा ने बताया मनगढ़ंत, प्रमाण न होने पर सार्वजनिक माफी की उठाई मांग

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने को भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुली चुनौती दी। पवन पांडेय ने कहा कि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई थी। उनके अनुसार, जांच के दौरान यह भी सामने आ चुका है कि चोरी करने वाले कौन थे। उनके संबंध किन लोगों से थे। उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में आरोपी जेल भेजे गए। ट्रस्टी को पद से हटाया गया। जिन लोगों पर संरक्षण देने के आरोप लगे।। उन्हें भी ट्रस्ट से बाहर होना पड़ा।