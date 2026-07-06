अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत सीताराम दास का चंपत राय को लेकर बड़ा बयान, इनको बताया जिम्मेदार?

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने पहुंचे महंत सीताराम दास ने कहा कि हाल के दिनों में अयोध्या की महिमा, गरिमा और राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए संत समाज ने बैठक आयोजित कर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उसकी एसआईटी जांच स्वयं चंपत राय की मांग पर शुरू हुई है। ऐसे में जो व्यक्ति स्वयं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हो, उसके बारे में बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता।