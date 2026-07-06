6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

Ayodhya News: राम मंदिर से गायब नहीं हुई 5 करोड़ की स्वर्ण रामचरितमानस, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर से 5 करोड़ की सोने की रामचरितमानस गायब होने के विवाद पर ट्रस्ट ने तस्वीर जारी कर दी है। ट्रस्ट का कहना है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। जानिए पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mohsina Bano

Jul 06, 2026

Ayodhya News, Ram Mandir Controversy, Gold Ramcharitmanas, S Lakshmi Narayanan, Champat Rai, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, UP News in Hindi, अयोध्या न्यूज़, राम मंदिर विवाद, सोने की रामचरितमानस, चंपत राय, Ram Mandir Theft, Ram Mandir News Update, UP News,

ट्रस्ट ने जारी की स्वर्ण रामचरितमानस की तस्वीर (फोटो- पत्रिका)

Ayodhya Ram Mandir Controversy:राम मंदिर से सोने की रामचरितमानस गायब होने का विवाद अभी थमा भी नही था। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उस स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस की एक तस्वीर जारी कर दी है, जिसके गायब होने के दावे किए जा रहे थे। ट्रस्ट ने साफ किया है कि यह अमूल्य रामचरितमानस मंदिर परिसर में ही पूरी तरह से सुरक्षित है। गौरतलब है कि पूर्व IAS और केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे एस. लक्ष्मी नारायण ने इसे दान किया था और शनिवार को उन्होंने रामचरितमानस गायब होने का गंभीर आरोप लगाया था।

कहां रखी है सोने की रामचरितमानस?

पूर्व IAS के आरोपों पर ट्रस्ट ने रविवार को स्थिति साफ की। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह स्वर्ण रामचरितमानस शुरुआत में कुछ दिनों तक गर्भगृह के पास रखी गई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से इसे मंदिर परिसर में ही बने कोठार में सुरक्षित रख दिया गया है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि पूर्व आईएएस जब चाहें अयोध्या आकर अपनी अमूल्य भेंट को देख सकते हैं।

पूर्व गृह सचिव ने लगाया था यह आरोप

पूर्व गृह सचिव एस. लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनके गहनों को गलवाकर यह स्वर्ण रामचरितमानस तैयार कराई थी। 8 अप्रैल, 2024 को रामनवमी से ठीक पहले उन्होंने इसे रामलला को समर्पित किया था। शुरुआत में इसकी पूजा हुई, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि वहां रामचरितमानस नहीं है। उनका आरोप था कि इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट को कई फोन किए, पत्र लिखे और व्हाट्सएप संदेश भेजे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्हें आज तक दान की कोई रसीद भी नहीं दी गई है।

चंपत राय पर लगाए थे अपमानजनक व्यवहार के आरोप

लक्ष्मी नारायण ने एक टीवी इंटरव्यू में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जब वे इस बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए तो उन्हें करीब 9 घंटे तक बाहर इंतजार कराया गया। मुलाकात होने पर चंपत राय ने बेरुखी से कहा कि मेरे पास बहुत सारे सोने-चांदी के आभूषण आते हैं, क्या मैं सबका डिस्प्ले करता फिरूं? पूर्व गृह सचिव का कहना था कि यह उनके जीवन भर की कमाई थी और वे सिर्फ इसे किसी उचित स्थान पर प्रदर्शित करने का अनुरोध कर रहे थे।

मथुरा में सुरक्षित है सोने की गीता

इस पूरे विवाद के बीच एस. लक्ष्मी नारायण ने यह भी बताया कि उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा को भी श्रीमद्भगवद्गीता की एक स्वर्ण प्रति भेंट की थी। इसमें सभी 18 अध्यायों के लगभग 18000 श्लोक सोने के पन्नों पर उकेरे गए हैं। उन्होंने बताया कि मथुरा में सचिव कपिल शर्मा ने इसे विधिवत स्वीकार कर रसीद दी थी। आज भी यह स्वर्ण गीता श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षित है और वहां रोजाना इसकी पूजा अर्चना की जाती है। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी वहां इसकी पूजा अर्चना की थी।

Ayodhya News: ‘भक्तों ने खुश होकर दिए हैं पैसे’, आरोपी के भाई ने खोला बड़ा राज; गर्लफ्रेंड पर लुटाए थे लाखों!

ये भी पढ़ें
Statement regarding punishment for thieves stealing offerings at Shri Ram Mandir Ayodhya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime news

राम मंदिर

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 10:58 am

Published on:

06 Jul 2026 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya News: राम मंदिर से गायब नहीं हुई 5 करोड़ की स्वर्ण रामचरितमानस, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Donation Dispute Row: कितनी बजे होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक? कौन-कौन होगा शामिल, चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला आज

ram mandir donation dispute row decision on resignations of champat rai and dr anil mishra today
अयोध्या

Ram Mandir Donation Theft: अखिलेश यादव के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले- सपा-कांग्रेस को अयोध्या पर बोलने का कोई अधिकार नहीं

deputy cm brajesh pathak
अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting: अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले बढ़ी गतिविधियां, वैदेही भवन पहुंचे कृष्ण मोहन और राजेंद्र सिंह ‘पंकज’

Ayodhya Ram Mandir
अयोध्या

गोपाल नागरकट्टे ने दी जानकारी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज की बैठक अब मंदिर परिसर में होगी

अंतिम समय में बदला स्थान, अब मंदिर परिसर में होगी चर्चा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अयोध्या

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: सोमवार को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक, चंपत राय के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला

ram mandir
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.