Ayodhya News: राम मंदिर से गायब नहीं हुई 5 करोड़ की स्वर्ण रामचरितमानस, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर

पूर्व गृह सचिव एस. लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनके गहनों को गलवाकर यह स्वर्ण रामचरितमानस तैयार कराई थी। 8 अप्रैल, 2024 को रामनवमी से ठीक पहले उन्होंने इसे रामलला को समर्पित किया था। शुरुआत में इसकी पूजा हुई, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि वहां रामचरितमानस नहीं है। उनका आरोप था कि इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट को कई फोन किए, पत्र लिखे और व्हाट्सएप संदेश भेजे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्हें आज तक दान की कोई रसीद भी नहीं दी गई है।