Ram Mandir Donation Dispute Row: कितनी बजे होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक? कौन-कौन होगा शामिल, चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला आज

बैठक में विशेष जांच दल (SIT) की ओर से की जा रही प्रशासनिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट पर भी ट्रस्ट सदस्यों को जानकारी दी जाएगी। बता दें कि SIT दानपात्रों से प्राप्त चढ़ावे के कथित गबन की प्रशासनिक जांच कर रही है। दूसरी ओर, ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद पुलिस इस मामले में अलग से आपराधिक जांच भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के बयान SIT और पुलिस दोनों दर्ज कर चुके हैं। हालांकि, इन तीनों के खिलाफ अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है।