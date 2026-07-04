Ram Mandir Donation Dispute Case Update: ‘चंपत राय पावरफुल हैं, वो किसी की नहीं सुनते’, रामधन गबन पर बोले महंत धर्मदास

उन्होंने दावा किया कि चढ़ावा विवाद में नाम सामने आने वाले टिन्नू यादव का अयोध्या में काफी प्रभाव था। महंत धर्मदास ने कहा कि लंबे समय तक उसका दबदबा बना रहा और इसी कारण कई मामलों पर समय रहते सवाल नहीं उठ पाए। वहीं उन्होंने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके एक भक्त ने भगवान को चांदी का मुकुट अर्पित किया था, लेकिन इसके बदले कोई रसीद जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से दान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।