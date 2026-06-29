अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद अपडेट: ‘चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए’, संतोष दुबे बोले- ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य हों

Ayodhya Ram Mandir Donation Dispute Update:अयोध्याके राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से कथित चढ़ावा चोरी के मामले में अब विवाद और गहराता नजर आ रहा है। एक ओर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी कर नकदी, जेवरात और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी नई बहस छेड़ दी है।