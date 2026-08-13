Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर CEO की दौड़ में DG से लेकर रिटायर्ड ब्रिगेडियर तक, 3 नामों पर चल रहा मंथन

इंटरव्यू लेने वाले पैनल में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी और उद्योगपति सुरेश हावड़े मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीदवारों से अलग-अलग और समूह में सवाल किए। इंटरव्यू में शामिल होने आए सभी दावेदारों ने रामलला के दर्शन किए। सुरक्षा कारणों से इन सभी की गाड़ियां जगद्गुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार के पास ही खड़ी करा दी गई थीं। ट्रस्ट के वाहनों से उन्हें इंटरव्यू स्थल तक ले जाया गया और वापसी में सभी को रामलला का प्रसाद देकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। अब दो दिन की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद CEO का नाम तय करने के लिए ट्रस्ट 2 सितंबर को बैठक करेगा और नाम की घोषणा 3 सितंबर को की जाएगी।