2 सितंबर से पहले बड़ा फैसला! राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में तय होगा नए CEO का नाम

ट्रस्ट के CEO पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। CEO पद के लिए 5,300 से अधिक आवेदनों की स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद प्राथमिक स्क्रीनिंग में 54 आवेदकों का चयन किया गया। इनमें से 18 उम्मीदवारों को अंतिम साक्षात्कार के लिए अयोध्या बुलाया गया। बताया जा रहा है कि यह अंतिम इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को रामजन्मभूमि परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें चयन समिति के तीन सदस्यों ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। इसके बाद तीन नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से अंतिम नाम पर मुहर लगेगी।