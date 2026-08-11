Ram Mandir Donation Case: कौन बनेगा राम मंदिर का पहला CEO? पूर्व IPS-DM सहित किसका नाम चल रहा सबसे आगे

आज यानी 11 अगस्त से इन 18 उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। चार दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया में पहले दिन दो नाम सामने आ चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय और अयोध्या के पूर्व जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने इंटरव्यू दे दिया है। राजेश पांडेय को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। योगेश्वर राम मिश्रा पहले अयोध्या में डीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय हालात की अच्छी समझ है। बाकी 16 उम्मीदवारों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।