Ram Mandir CEO: राम मंदिर में CEO होगा, लेकिन पूजा-पाठ का फैसला कौन करेगा? आस्था और प्रशासन के बीच ऐसे बंटेगी जिम्मेदारी

राम मंदिर की धार्मिक समिति के सदस्य और सिद्धपीठ हनुमान निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने इसी मुद्दे पर अहम बात कही है। BHU में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मंदिर की व्यवस्था को मोटे तौर पर दो हिस्सों में समझाया, आस्था और प्रशासन। उनके अनुसार मंदिर की आस्था का संबंध पूजा-पद्धति, धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और मंदिर के मूल स्वरूप से है। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ संभालना, साफ-सफाई, सुरक्षा, निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और आने-जाने की व्यवस्था जैसे काम प्रशासनिक श्रेणी में आते हैं। यानी CEO की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी हो सकती है, जबकि पूजा और धार्मिक परंपराओं से जुड़े निर्णय अलग व्यवस्था के तहत चलते रहेंगे।