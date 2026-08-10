Ram Mandir Donation Case: अखिलेश यादव ने फिर उठाया दान में हेराफेरी का मुद्दा, बोले- ‘चांदी का चांदी और सोने का सोना वापस करो’

दरअसल, राम मंदिर को मिले दान में सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य सामान की कथित हेराफेरी को लेकर आरोप लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच SIT के स्तर पर चल रही है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले सामने आए आरोपों को अंतिम तथ्य के तौर पर नहीं माना जा सकता।राम मंदिर से जुड़ा मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। यही वजह है कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर यूपी की राजनीति के केंद्र में आ गया है।