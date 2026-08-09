10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

मथुरा कारसेवा पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर लगाया आरोप, बोले- धार्मिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही सरकार

Shri Krishna Janambhoomi Karseva: अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मथुरा कारसेवा के मुद्दे पर भाजपा और डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर तंज कसा है। उन्होंने अयोध्या में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mohsina Bano

Aug 09, 2026

mathura karseva controversy, SP MP Awadhesh Prasad, BJP, CM Yogi

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (फोटो- IANS)

SP MP Awadhesh Prasad Statement on BJP: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संभावित कारसेवा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार का देश की ज्वलंत और असल समस्याओं से अब कोई नाता नहीं रह गया है। यही कारण है कि भाजपा अब धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को आगे ला रही है।

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश

सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आज किसान खाद के भारी संकट से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की चरमराती कानून-व्यवस्था, महंगी बिजली और बढ़ती महंगाई जैसी गंभीर समस्याएं आम जनता को बुरी तरह परेशान कर रही हैं। सांसद ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों और इन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही जानबूझकर नए मुद्दे खड़े कर रही है।

केशव मौर्य के बयान पर दिया जवाब

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चंदा चोरी वाले बयान पर भी सपा सांसद ने पलटवार किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि चंदा चोरी की बात उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के पानी को लाल कर दिया था। सांसद ने केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि वह अपना खुद का चुनाव हार चुके हैं और अब सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। इसी वजह से वह पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं।

चढ़ावा चोरी केअपराधियों को बचा रही सरकार

अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी को लेकर भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इस महाघोटाले का खुलासा किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों रुपये, सोने-चांदी और जमीन की चोरी करने वाले अपराधियों को बचा रही है जिससे भगवान राम की नगरी कलंकित हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार भले ही इन दोषियों को बचा ले लेकिन वे भगवान की नजरों और उनके न्याय से कभी नहीं बच पाएंगे।

BJP को विकास से मतलब नहीं

सपा सांसद ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल को राज्य के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की बढ़ती ताकत को देखकर भाजपा चिंतित है। पीडीए की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। जनता के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को सामने लाकर लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता को ऐसे मुद्दों से सावधान रहना चाहिए और सरकार से रोजगार, महंगाई, बिजली, किसानों की समस्याओं तथा कानून-व्यवस्था जैसे सवालों पर जवाब मांगना चाहिए।

कौन थीं स्वरूप रानी नेहरू? जिनके नाम पर है SRN अस्पताल, आखिर अब क्यों उठ रही नाम बदलने की मांग

ये भी पढ़ें
Swarup Rani Nehru Hospital Prayagraj, Thakur Roshan Singh, Kakori Train Action, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य

राम मंदिर

समाजवादी पार्टी

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 06:20 pm

Published on:

09 Aug 2026 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / मथुरा कारसेवा पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर लगाया आरोप, बोले- धार्मिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद बदला नियम, SBI ने तैनात किए सेना से रिटायर्ड 10 बैंककर्मी

Ram Mandir
अयोध्या

Ram Mandir: चढ़ावा चोरी विवाद का नहीं दिखा असर, राम मंदिर में भक्‍तों की भीड़ जारी, दान में भी हो रहा इजाफा

ram mandir
अयोध्या

Ayodhya Traffic Update: सावन के बड़े पर्वों पर गोंडा में लागू होगा विशेष डायवर्जन, यात्रा से पहले देखें पूरा रूट प्लान

Sawan Mela
अयोध्या

Brij bhushan singh: कोर्ट से राहत के बाद अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन, 100 गाड़ियों का काफिला, ‘शेर आया’ के नारों से गूंजीं सड़कें

brijbhushan
अयोध्या

UP Elections 2027: अयोध्या से पवन पांडेय होंगे उम्मीदवार! अखिलेश यादव ने 2027 के लिए चला बड़ा दांव

Akhilesh Yadav Pawan Pandey
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.