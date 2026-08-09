मथुरा कारसेवा पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर लगाया आरोप, बोले- धार्मिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही सरकार

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (फोटो- IANS)
SP MP Awadhesh Prasad Statement on BJP: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर संभावित कारसेवा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार का देश की ज्वलंत और असल समस्याओं से अब कोई नाता नहीं रह गया है। यही कारण है कि भाजपा अब धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को आगे ला रही है।
सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आज किसान खाद के भारी संकट से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की चरमराती कानून-व्यवस्था, महंगी बिजली और बढ़ती महंगाई जैसी गंभीर समस्याएं आम जनता को बुरी तरह परेशान कर रही हैं। सांसद ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों और इन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही जानबूझकर नए मुद्दे खड़े कर रही है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चंदा चोरी वाले बयान पर भी सपा सांसद ने पलटवार किया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि चंदा चोरी की बात उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के पानी को लाल कर दिया था। सांसद ने केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि वह अपना खुद का चुनाव हार चुके हैं और अब सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। इसी वजह से वह पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं।
अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी को लेकर भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इस महाघोटाले का खुलासा किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों रुपये, सोने-चांदी और जमीन की चोरी करने वाले अपराधियों को बचा रही है जिससे भगवान राम की नगरी कलंकित हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार भले ही इन दोषियों को बचा ले लेकिन वे भगवान की नजरों और उनके न्याय से कभी नहीं बच पाएंगे।
सपा सांसद ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल को राज्य के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की बढ़ती ताकत को देखकर भाजपा चिंतित है। पीडीए की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। जनता के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को सामने लाकर लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता को ऐसे मुद्दों से सावधान रहना चाहिए और सरकार से रोजगार, महंगाई, बिजली, किसानों की समस्याओं तथा कानून-व्यवस्था जैसे सवालों पर जवाब मांगना चाहिए।
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