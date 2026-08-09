मथुरा कारसेवा पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर लगाया आरोप, बोले- धार्मिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही सरकार

सपा सांसद ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल को राज्य के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की बढ़ती ताकत को देखकर भाजपा चिंतित है। पीडीए की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। जनता के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को सामने लाकर लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता को ऐसे मुद्दों से सावधान रहना चाहिए और सरकार से रोजगार, महंगाई, बिजली, किसानों की समस्याओं तथा कानून-व्यवस्था जैसे सवालों पर जवाब मांगना चाहिए।