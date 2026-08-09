मथुरा में कारसेवा के एलान के बाद बढ़ी चौकसी; 12 साधु संतों को रेड कार्ड नोटिस, ईदगाह पर जलाभिषेक का कार्यक्रम स्थगित

चित्रगुप्त पीठ में रविवार को हवन यज्ञ और शिला पूजन के साथ कारसेवा का शंखनाद किया जाना है। स्वामी सच्चिदानंद ने मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से 50 हजार घन फिट गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर दिया है जिसमें से कुछ पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुंच भी चुकी है। बताया जा रहा है कि इन पत्थरों पर नक्काशी के लिए ओडिशा से 20 कारीगरों को बुलाया गया है जो इन पर बृज संस्कृति और राधा कृष्ण की बाल लीलाओं को उकेरेंगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद पत्थरों की दूसरी खेप को फिलहाल रोक दिया गया है और सारे कार्यक्रम आश्रम के अंदर ही सीमित रखने की बात कही गई है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज के मुताबिक शंखनाद के बाद साधु-संत मिलकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन मथुरा में शांति बनाए रखने के लिए हर एक्टिविटी पर लगातार नजर बनाए हुए है।