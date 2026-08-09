9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

मथुरा में कारसेवा के एलान के बाद बढ़ी चौकसी; 12 साधु संतों को रेड कार्ड नोटिस, ईदगाह पर जलाभिषेक का कार्यक्रम स्थगित

Mathura Karseva News Update: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कारसेवा और जलाभिषेक के एलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही पुलिस ने 12 साधु-संतों को रेड कार्ड नोटिस भी भेजा है। इलाके में शांति व्यवस्था को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
3 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mohsina Bano

Aug 09, 2026

Mathura Karseva News Update, Mathura Shri Krishna Janambhoomi Karseva

मथुरा में कारसेवा के एलान के बाद चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात (फोटो- पत्रिका)

Mathura Shri Krishna Janambhoomi Karseva: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के तहत 9 अगस्त को कारसेवा के एलान के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और बयानों को देखते हुए पुलिस ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंभरा और स्वामी सच्चिदानंद महाराज समेत 12 प्रमुख संतों को रेड कार्ड नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कड़ी चेतावनी दी गई है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान और उसके आसपास ऐसी कोई गतिविधि न की जाए, जिससे कानून-व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो।

मथुरा में हाई अलर्ट और छावनी में तब्दील हुई जन्मभूमि

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के एलान के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शाही मस्जिद ईदगाह के आसपास भी चौकसी बढ़ाई गई है। जन्मभूमि और शाही ईदगाह क्षेत्र को छावनी में तब्दील करते हुए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार कड़ी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए IG और SP स्तर के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल और कमांडो के साथ फ्लैग मार्च किया। इसी बीच शाही ईदगाह की तरफ कार सेवा का प्रयास कर रहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की नेत्री मीरा राठौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भगवाधारी पोस्ट

राधाकुंड के जुलैंदी स्थित श्रीचित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसमें 9 अगस्त को कारसेवा का आह्वान करते हुए लिखा गया था कि, "आ रहे भगवाधारी खाली करो कृष्ण जन्मभूमि हमारी।" इस संदेश के वायरल होने और इसमें अन्य संतों के नाम जुड़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी।। इसके तुरंत बाद इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया सेल को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया।

12 साधु-संतों को भेजा गया रेड कार्ड नोटिस

पुलिस ने संतों को नोटिस भेजकर स्पष्ट रूप से कहा है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं की आड़ में लोगों को भड़काने वाले पोस्ट न करें। पुलिस ने साध्वी ऋतंभरा, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, महंत फूलडोल बिहारीदास महाराज, श्रीचरणदास महाराज, सौरभ गौड़, सीतारामदास महाराज, संत अभिषेक ब्रह्मचारी, मोहिनी बिहारी शरण महाराज और महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज समेत 12 प्रमुख साधु-संतों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टला शाही ईदगाह पर जलाभिषेक का कार्यक्रम

राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तरुण कुमार गुप्ता ने 9 अगस्त को शाही मस्जिद ईदगाह पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि जलाभिषेक और कारसेवा का एलान किया था। इसके बाद प्रशासन ने ईदगाह के पास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी और बिना जांच व पहचान पत्र के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बाद में पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने पर राष्ट्रीय हनुमान दल ने भारी भीड़ और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी। संगठन की ओर से कहा गया कि सावन के बाद साधु-संतों से चर्चा कर कार्यक्रम की नई तारीख तय की जाएगी।

मंदिर निर्माण के लिए पहुंची गुलाबी पत्थरों की पहली खेप

चित्रगुप्त पीठ में रविवार को हवन यज्ञ और शिला पूजन के साथ कारसेवा का शंखनाद किया जाना है। स्वामी सच्चिदानंद ने मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से 50 हजार घन फिट गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर दिया है जिसमें से कुछ पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुंच भी चुकी है। बताया जा रहा है कि इन पत्थरों पर नक्काशी के लिए ओडिशा से 20 कारीगरों को बुलाया गया है जो इन पर बृज संस्कृति और राधा कृष्ण की बाल लीलाओं को उकेरेंगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद पत्थरों की दूसरी खेप को फिलहाल रोक दिया गया है और सारे कार्यक्रम आश्रम के अंदर ही सीमित रखने की बात कही गई है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज के मुताबिक शंखनाद के बाद साधु-संत मिलकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन मथुरा में शांति बनाए रखने के लिए हर एक्टिविटी पर लगातार नजर बनाए हुए है।

जमानत पर छूटते ही निकाला 7 किमी रोड शो; जय श्रीराम के नारे लगे, पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों का फूल-मालाओं से स्वागत

ये भी पढ़ें
Slipper Attack on Pappu Yadav, पप्पू यादव चप्पल कांड, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 01:23 pm

Published on:

09 Aug 2026 01:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा में कारसेवा के एलान के बाद बढ़ी चौकसी; 12 साधु संतों को रेड कार्ड नोटिस, ईदगाह पर जलाभिषेक का कार्यक्रम स्थगित

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

साधु-संतों का ऐलान; अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए 6 दिसंबर में होगी कारसेवा, जानिए यह तारीख क्यों है अहम

Mathura Karseva News Update, Shri Krishna Janambhoomi Karseva News
मथुरा

Mathura Shahi Eidgah Jalabhishek: मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान से अलर्ट प्रशासन, जोन से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स

Mathura Shahi Eidgah Shahi Eidgah Jalabhishek Mathura Eidgah News
मथुरा

राहुल गांधी के RSS विरोधी बयानों पर भड़के इंद्रेश कुमार, बोले- नफरत फैलाना बंद करें

Indresh Kumar
यूपी न्यूज

Mathura Crime News : प्रेमी से बात में बाधा बनने पर 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप, मां हिरासत में

Mathura Crime News Mathura Child Murder UP Crime News
मथुरा

सिर मुंडवाकर गुरु भक्ति की अनूठी परंपरा: मुड़िया पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मथुरा में सुरक्षा का हाई अलर्ट

Govardhan Mudiya Purnima Mela
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.