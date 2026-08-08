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Mathura Shahi Eidgah Jalabhishek: मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान से अलर्ट प्रशासन, जोन से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स

Mathura Shahi Eidgah: मथुरा की शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जोन से भी फोर्स बुलाया गया है।
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मथुरा

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Dimple Yadav

Aug 08, 2026

Mathura Shahi Eidgah Shahi Eidgah Jalabhishek Mathura Eidgah News

शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान

Shahi Eidgah Jalabhishek: शाही ईदगाह पर जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद मथुरा में पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।

फोन कॉल के जरिए दी गई जलाभिषेक की जानकारी

जानकारी के मुताबिक, हनुमान सेना की ओर से पुलिस को फोन कॉल के जरिए शाही ईदगाह पर जलाभिषेक किए जाने की सूचना दी गई। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए।

जोन से भी बुलाया गया अतिरिक्त फोर्स

स्थानीय पुलिस के अलावा जोन स्तर से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ ही अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का फोकस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।

प्रशासन की नजर, इलाके में बढ़ाई गई निगरानी

जलाभिषेक के ऐलान के बाद शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारियों की निगरानी में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह की भीड़ या तनाव की स्थिति पैदा न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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Updated on:

08 Aug 2026 03:02 pm

Published on:

08 Aug 2026 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Mathura Shahi Eidgah Jalabhishek: मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान से अलर्ट प्रशासन, जोन से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स

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