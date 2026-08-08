Mathura Shahi Eidgah Jalabhishek: मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान से अलर्ट प्रशासन, जोन से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स

स्थानीय पुलिस के अलावा जोन स्तर से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ ही अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का फोकस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।