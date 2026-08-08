Mathura Shahi Eidgah Jalabhishek: मथुरा शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान से अलर्ट प्रशासन, जोन से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस फोर्स

शाही ईदगाह पर जलाभिषेक के ऐलान
Shahi Eidgah Jalabhishek: शाही ईदगाह पर जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद मथुरा में पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, हनुमान सेना की ओर से पुलिस को फोन कॉल के जरिए शाही ईदगाह पर जलाभिषेक किए जाने की सूचना दी गई। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए।
स्थानीय पुलिस के अलावा जोन स्तर से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ ही अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का फोकस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।
जलाभिषेक के ऐलान के बाद शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारियों की निगरानी में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह की भीड़ या तनाव की स्थिति पैदा न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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