‘श्री कृष्ण तो मुस्लिम थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे’ बयान पर महेंद्र प्रताप सिंह का पलटवार, बोले- सनातन धर्म का किया अपमान

इसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि यह सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए कि ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की बयानबाजी न कर सके। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।