सिर मुंडवाकर गुरु भक्ति की अनूठी परंपरा: मुड़िया पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मथुरा में सुरक्षा का हाई अलर्ट

धार्मिक इतिहास के अनुसार, यह परंपरा लगभग 470 वर्ष पुरानी है। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के संत सनातन गोस्वामी ने बंगाल के राजा हुसैन शाह के दरबार में उच्च पद त्यागकर ब्रजवास स्वीकार किया था। वे प्रतिदिन वृंदावन से पैदल गोवर्धन आते, मानसी गंगा में स्नान करते और गिरिराज की कठिन परिक्रमा लगाते थे। वर्ष 1558 में आषाढ़ पूर्णिमा को संत सनातन गोस्वामी ने महासमाधि ली। उनके शिष्यों ने गहरे शोक में सिर मुंडवा लिए। उसी घटना की याद में गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन में 'मुड़िया पूनों' या 'मुड़िया पूर्णिमा' कहा जाता है।