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Mathura Crime News : प्रेमी से बात में बाधा बनने पर 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप, मां हिरासत में

Child Murder Case: मथुरा में 3 साल के मासूम की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के अनुसार, प्रेमी से फोन पर बात के दौरान शोर करने पर मां ने कथित तौर पर बेटे की हत्या कर दी। महिला हिरासत में, जांच जारी।
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मथुरा

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Dimple Yadav

Jul 28, 2026

Mathura Crime News Mathura Child Murder UP Crime News

3 साल के मासूम की मौत का खुलासा

Mathura Child Murder: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर अपने तीन साल के बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया है कि वह मोबाइल पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी और बच्चे के बार-बार शोर करने से नाराज होकर उसने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया। मामले में पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

एक महीने पहले हुई थी बच्चे की मौत

यह मामला बलदेव थाना क्षेत्र के छौली गांव का है। पुलिस के मुताबिक, घटना 28 जून की शाम की है। बच्चे के पिता का कहना है कि उस दिन उनकी पत्नी ने फोन कर बताया था कि उनका करीब तीन वर्षीय बेटा माधव काफी देर से नहीं उठ रहा है। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचे और बेटे को तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय मौत को लेकर कोई संदेह सामने नहीं आया था और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

फोन पर हुई बातचीत से खुला मामला

बच्चे के पिता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पत्नी को किसी युवक से मोबाइल पर बात करते हुए सुना। बातचीत के दौरान कथित तौर पर वह बच्चे की मौत का जिक्र कर रही थी। इसके बाद पति को शक हुआ और 21 जुलाई को उन्होंने पत्नी से इस बारे में पूछताछ की। शुरुआत में महिला ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसका एक युवक से प्रेम संबंध था और दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होती थी।

'बच्चा शोर करता था', पुलिस के मुताबिक महिला का दावा

पुलिस के अनुसार, महिला ने पूछताछ में बताया कि जब भी वह प्रेमी से फोन पर बात करती थी, उसका बेटा खेलते समय शोर मचाता था। घटना वाले दिन भी बच्चे के लगातार शोर करने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

28 Jul 2026 09:50 am

Published on:

28 Jul 2026 09:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Mathura Crime News : प्रेमी से बात में बाधा बनने पर 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप, मां हिरासत में

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