Mathura Crime News : प्रेमी से बात में बाधा बनने पर 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप, मां हिरासत में

पुलिस के अनुसार, महिला ने पूछताछ में बताया कि जब भी वह प्रेमी से फोन पर बात करती थी, उसका बेटा खेलते समय शोर मचाता था। घटना वाले दिन भी बच्चे के लगातार शोर करने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।