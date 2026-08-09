साधु-संतों का ऐलान; अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए 6 दिसंबर में होगी कारसेवा, जानिए यह तारीख क्यों है अहम

चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉ सच्चिदानंद जी महाराज के नेतृत्व में करीब दो दर्जन साधु संतों ने इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया कि पहले 9 अगस्त को जन्मभूमि पर कारसेवा करने का एलान किया गया था लेकिन सावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। बता दें कि कारसेवा के ऐलान को देखते हुए चित्रगुप्त पीठ और आसपास के इलाके में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीठ के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।