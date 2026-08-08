CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए, कहा- 4 से 4.5 करोड़ शिवभक्त हरिद्वार से लाएंगे गंगाजल

सीएम योगी ने उम्मीद जताई कि सावन शिवरात्रि के समय तक करीब 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से पवित्र जल लेकर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अभी मेरठ पहुंचे हैं जहां मुझे कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने शिवभक्तों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपनी भक्ति के अलावा समर्पण, सामाजिक एकता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। कांवड़िए जाति प्रांत और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर भगवान शिव को अपनी हर सांस समर्पित करते हुए इस कठिन यात्रा को पूरा कर रहे हैं।