मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, कांवड़ यात्रा और डायवर्जन के चलते आदेश

Kanwar Yatra: मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीके सिंह के आदेश के मुताबिक 3 अगस्त से 12 अगस्त तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला विद्यार्थियों की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।