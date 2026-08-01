मेरठ में मां के इंस्टाग्राम प्रेम की भेंट चढ़ा छह माह का मासूम, नाले से मिला शव

पति इमरान ने बताया कि 26 जुलाई को उसे हापुड़ में पत्नी मिल गई जो हापुड़ निवासी विशाल के घर रह रही थी। इमरान यहां से पत्नी को साथ लेकर गंगोह पहुंचा और घर आकर बेटे के बारे में पूछताछ की लेकिन कोई पता नहीं चला। इमरान के अनुसार पूछताछ में पत्नी शबाना ने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हापुड़ के रहने वाले विशाल से हो गई थी। दोनों के बीच बातें होने लगी और प्यार हो गया। वह कई बार मिले लेकिन 12 जुलाई को दोनों ने साथ रहने की योजना बनाई और उसी योजना अनुसार 12 जुलाई को विशाल ने शबाना को मिलने के लिए मेरठ बुला लिया। दोनों सोहराब गेट बस स्टैंड के पास मिले। शबाना ने बताया कि वह अपने जिगर के टुकड़े को साथ लेकर आई है लेकिन विशाल ने कहा कि बच्चे को साथ लेकर घर नहीं जा सकते। इसलिए बच्चे को वह अपने एक दोस्त के यहां छोड़ देता है। इस तरह रात करीब साढ़े दस बजे विशाल ने शबाना से उसका मासूम बच्चा ले लिया और कुछ देर बाद आकर बोला कि उसने बच्चे को अपने दोस्त के यहां छोड़ दिया है।